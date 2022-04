Ilya Navalny, il corpo trovato in una fossa comune: fucilato e gettato tra i cadaveri, chi era quest'uomo

19 aprile 2022 a

a

a

Da quando sono stati scoperti gli orrori di Bucha sono passate quasi due settimane. Le immagini dell'eccidio commesso dai russi restano però sotto agli occhi di tutti. Immagini drammatiche di fosse comuni, corpi martoriati, omicidi, mutilazioni. Un orrore di cui ancora vanno chiariti alcuni aspetti. Ma la sostanza non cambierà, mai: resta uno degli orrori più pazzeschi e sconvolgenti che questa guerra ci ha mostrato.

E ora, a distanza di molti giorni, si scopre l'identità di una delle vittime di Bucha: tra i morti nell'eccidio anche Ilya Navalny, che era residente a Bucha, cittadina che si trova nella regione di Kiev a pochi chilometri dalla capitale.

"Zelensky mostriciattolo". Medvedev, voci sconcertanti: perché la colomba di Putin è diventato il falco più spietato

Già, Navanly, proprio come Alexey Navalny, il principale leader di opposizione a Vladimir Putin in Russia, recentemente condannato a nove anni di carcere al termine di un nuovo processo-farsa. Il punto è che la vittima di Bucha era un lontano parente proprio del Navalny che si oppone allo zar senza voler lasciare la Russia e subendo così le devastanti rappresaglie del regime. Il corpo di Ilya Navalny è stato trovato ucciso da colpi di arma da fuoco in una fossa comune, in mezzo ai copri di centinaia di altre vittime. Un orrore difficile anche soltanto da immaginare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.