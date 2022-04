Aereo, Selvaggia Lucarelli e la rissa con la donna senza mascherina

21 aprile 2022 a

"Volo per Istanbul, la civiltà degli italiani". Selvaggia Lucarelli ha usato queste parole per descrivere lo scontro avuto in aereo con una coppia. Il motivo? I due non indossavano la mascherina o comunque la indossavano in maniera scorretta. La giornalista del quotidiano Domani ha pubblicato anche il video della discussione avuta a bordo. "Govedì scorso ho preso un aereo della Turkish Airlines diretto a Istanbul - ha raccontato la Lucarelli sul suo profilo Instagram -. Non viaggiavo all'estero da due anni e tre mesi".

La giornalista poi ha fatto riferimento a un passeggero in particolare: "Questo tizio era due file davanti a me con una donna che presumo fosse la compagna o moglie. Entrambi con le chirurgiche mentre quasi tutti a bordo portavano le Ffp2". E ancora: "Per tutto il viaggio il tizio ha avuto la mascherina sotto al naso o sotto la bocca". Quindi il momento dello sbarco: "In mezzo al caos della gente che apriva le cappelliere, lei decide direttamente di non mettersi proprio la mascherina. Come se non esistesse una norma che ne impone l'utilizzo. Al che mi inca**o. Giuro che volevo lasciare il mio lavoro a casa e che ho iniziato a dirle di mettersi la mascherina senza il telefono in mano. Ma alla fine la scena era talmente indecente che dovevo documentarla".

Nel video girato e pubblicato dalla Lucarelli si sente la passeggera senza mascherina che dice: "Ma tu non sei a posto". E la giornalista che continua a ripetere: "Metti la mascherina". La donna allora imperterrita: "Ma pensa te, si alza in mezzo all'aereo...ma chi sei? Datti una calmata". E Selvaggia: "Sono un passeggero di quest'aereo, metti la mascherina. Subito". A quel punto interviene il marito/compagno della donna: "Subito lo dici a tua madre capito?". "Ma che fai, vieni a guardare me?", ha chiesto allora la passeggera. Che alla fine, di fronte alle richieste insistenti della Lucarelli sulla mascherina, ha detto: "Non me la voglio mettere, va bene?".

