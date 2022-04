Volodymyr Zelensky, svelato il suo patrimonio: "Non solo yacht e jet privati", come si è arricchito

24 aprile 2022 a

Volodymyr Zelensky è diventato il simbolo della resistenza ucraina all’invasione russa ordinata da Vladimir Putin. In questa guerra è certamente il “buono”, anche se sul suo passato e soprattutto sul suo patrimonio attuale si allungano diverse ombre. Il nome del presidente ucraino, eletto a furor di popolo dopo lo straordinario successo riscosso con la serie tv “Servitore del popolo” (in cui appunto diventa presidente per caso), è finito nelle liste contenute nei Pandora Papers, la maxi-inchiesta sui beni registrati offshore dai più ricchi e potenti del pianeta.

A quanto parte Zelensky rientra a pieno titolo in questa categoria, anche se il suo patrimonio non è comparabile a quella delle persone più facoltose del pianeta. Secondo Forbes il patrimonio del presidente ucraino è di circa 20 milioni di dollari ed è basato principalmente su una quota del 25% della Kvartal 95, la società che ha prodotto tra l’altro proprio la serie tv “Servitore del popolo”.

Inoltre a Zelensky vengono attribuiti cinque yacht di lusso e tre jet privati, oltre a 60 milioni di dollari in azioni in società come Aramco, Meta e Tesla: Forbes non è però stato in grado di confermare questi beni, anche se da Pandora Papers è emerso che Zelensky avrebbe avuto a disposizione una rete di società con sede tra le Isole Vergini Britanniche, Cipro e Belize.

