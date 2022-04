Matteo Bassetti truffato: "Cura l'artrosi", la vergogna nel cuore della pandemia

26 aprile 2022 a

Qualcuno ha usato il suo nome e sfruttato la sua notorietà per arricchirsi. Del resto Matteo Bassetti è ormai un volto noto della televisione da quando è scoppiata la pandemia di coronavirus. Non solo in questi mesi è stato minacciato dai no vax per le sue idee ovviamente favorevoli ai vaccini, ma questa volta è stato lui stesso vittima di una truffa.

"In questi giorni, ho ricevuto decine di mail con richiesta di informazioni per una crema - che io avrei inventato - per curare l'artrosi oltreché per un antiparassitario per la cura del papilloma e di altri prodotti per il cuore", scrive il direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook per mettere in guardia da false cure vendute a sue nome. "Voglio ribadire che si tratta di truffe già denunciate alla Procura della Repubblica", sottolinea ancora Bassetti. "Io non ho inventato nulla di tutto ciò né tanto meno, sono promotore di questi prodotti venduti esclusivamente online"

Quindi conclude il professore con il suo solito piglio: "Non fatevi fregare. Sono tutte notizie false. Vi chiedo di diffondere questo post il più possibile".

