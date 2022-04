Michele Santoro ed Enrico Mentana, è scontro: "Una grande fanfara", "Vegetale"

26 aprile 2022 a

Si accende lo scontro tra Enrico Mentana e Michele Santoro. A iniziare è stato il secondo. L'ex conduttore di Annozero, sul palco del Maurizio Costanzo Show su Canale 5, ha messo in discussione la correttezza dell’informazione in tempo di Covid e guerra. A dare il via al botta e risposta il direttore del Tg La7: "Non si può dare la parola a uno scienziato e poi a una persona contro la scienza; come non si può dire che Putin ha scatenato la guerra contro l’Ucraina e poi allo stesso tempo che Zelensky se l’è cercata…".

Un'affermazione che non ha trovato d'accordo l'interlocutore che a quel punto ha tuonato: "Sentiamo solo un’unica grande fanfara che suona sempre la stessa musica, sul Covid come sulla guerra. E allora, mandiamo pure più armi e facciamo più morti! Ho sentito definire addirittura Putin come un animale". E Mentana: "Perché, è un vegetale? Una cosa è certa: non vedo Mosca invasa dagli ucraini".

Uno scontro accesso che ha sorpreso un po' tutti. Mentana infatti qualche tempo aveva riserbato per il collega solo parole al miele. "A Michele Santoro dico che questa è casa tua e quella è la tua poltrona, non come ospite", erano state le sue parole che lasciavano intendere la presenza di un forte legame tra i due.

