Generale Fioravanti, "la mappa della nuova Europa di Putin": pulizia etnica, il peggiore degli incubi

Il generale Maurizio Fioravanti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 27 aprile, spiega la strategia russa in Ucraina: "Guardando la storia prosegue il disegno imperialistico di Vladimir Putin, nel 2008 in Georgia e nel 2014 in Crimea e Donbass". In Georgia, prosegue il generale, "è stato creato il pretesto per intervenire con gli indipendentisti, sono intervenuti i russi, c'è stato un finto referendum, dopo di che c'è stata una vera e propria pulizia etnica di tutte le popolazioni georgiane".

L'analisi del generale Maurizio Fioravanti a L'aria che tira

"Nel 2014 stessa cosa la abbiamo vissuta in Crimea e Donbass e se torniamo a 63 giorni fa quando è iniziata questa terribile invasione in Ucraina, da subito abbiamo detto i tre scenari", ricorda Fioravanti. Il primo, "il minimo, che riguardava solo il Donbass e il corridoio sulla Crimea, l'intermedio che è tutto il Sud, dal confine, dalla città di Restov fino a Kherson che è già stata presa ieri, Odessa, e il ricongiungimento con la Transnistria". E infine, "il massimo che è quello che non è riuscito, ovvero l'arresto di Volodymyr Zelensky e dei suoi ministri per instaurare un governo fantoccio come in Bielorussia. Perché non rispecchierebbe i desideri di indipendenza e democrazia del popolo ucraino".

