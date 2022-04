Papa Francesco "costretto ad operarsi": la conferma e il grande timore, come sta davvero il Pontefice?

28 aprile 2022 a

Papa Francesco si ferma. Il Pontefice, dopo aver cancellato molte delle sue attività, è costretto ad operarsi. Il motivo? L'artrosi. "Vi chiedo scusa, vi saluterò seduto perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso stare in piedi tanto tempo", ha detto nella giornata di mercoledì 27 aprile Bergoglio all'udienza.

Il capo della Santa Sede soffre infatti di gonartrosi, ovvero artrosi del ginocchio. Un dolore che non gli dà pace, tanto che è stato accompagnato da padre Sapienza sul sagrato di San Pietro, dandogli il braccio fino al palco. Non a caso negli ultimi mesi, per il dolore al ginocchio destro, il Papa non ha potuto presiedere diverse celebrazioni. Da qui il consiglio dei medici di operarsi.

"Il recupero dei legamenti è lento a questa età", aveva confessato lo stesso Francesco a La Nacion, aggiungendo di non voler fare infiltrazioni ma di preferire il ghiaccio e gli antidolorifici. Nonostante questo, Bergoglio si era detto fiducioso: "Passerà. A questa età bisogna accontentarsi di sentirsi dire che si è ben conservati". Eppure le notizie di oggi fanno credere che la questione sia seria e l'unico rimedio è l'operazione consigliata dagli esperti che tengono sotto continuo controllo il Pontefice e il suo stato di salute.

