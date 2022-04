Vladimir Putin agli sgoccioli? "Ho fatto ingrandire la mano e...": la conferma di Purgatori

28 aprile 2022 a

Nuovi sospetti sullo stato di salute di Vladimir Putin. Ad avanzarli questa volta Andrea Purgatori che ha notato alcuni dettagli nel video in cui il presidente russo è impegnato in un faccia a faccia con Sergej Shoigu. "Nel discorso che aveva tenuto prima dell’invasione avevo fatto fare un ingrandimento fotografico della mano destra e di quel pollice che batteva sul tavolo. Mi aveva impressionato perché mi dava la sensazione che Putin tenesse quella mano appoggiata e stretta al bordo del tavolo perché probabilmente ha un problema", è stato il suo commento ospite di Tagadà, il programma in onda su La7 e condotto da Tiziana Panella.

In particolare lo zar "è aggrappato al tavolo anche in questo caso, come se è un modo per evitare che la mano tremi o qualcosa del genere". Poi il punto del giornalista sulla guerra in Ucraina: "Quello che sappiamo è che ormai da almeno un paio di settimane è iniziata una resa dei conti all’interno della nomenclatura militare e dell’intelligence, li stanno facendo fuori uno alla volta".

E ancora: "In particolare tutti coloro i quali vengono considerati responsabili dell’affondamento dell’incrociatore Moskva e degli insuccessi della prima fase di guerra". Purgatori non è l'unico a credere che il presidente russo stia male. Tante le teorie di chi credere che Putin soffra del morbo di Parkinson o, addirittura, abbia un tumore.

