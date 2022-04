Nadana Fridrikhson, "legittima possibilità di rispondere": la giornalista di Putin minaccia la guerra da Myrta Merlino

28 aprile 2022 a

"L'Occidente continua a inviare armi in Ucraina": la giornalista della tv russa Zvezda Nadana Fridrikhson, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato della guerra in corso. E in particolare ha spiegato perché Mosca minaccia un conflitto mondiale. "La Nato utilizza la possibilità di inviare armi che ormai non si utilizzano più. Gli istruttori della Nato negli ultimi anni, prima dell'inizio dell'operazione militare speciale, già stavano lì, sul territorio ucraino. Oggi noi sentiamo che ci sarà una possibilità legittima di rispondere se ci saranno attacchi verso la Russia", ha continuato.

E quando la conduttrice le ha chiesto: "Dobbiamo temere una guerra nucleare?", lei ha risposto: "La Russia non minaccia il mondo con una guerra nucleare, il presidente ha parlato di una risposta potenziale, la Russia non è un aggressore, chiede soltanto perché l'Occidente comincia a utilizzare l'Ucraina come un campo militare". Secondo lei, portavoce della versione di Mosca, l'invio di armi a Kiev non farebbe che alimentare l'escalation.

"Se i nostri partner occidentali continueranno a inviare armi in Ucraina sarà un richiamo ad atti terroristici. Gli Usa hanno parlato del fatto che l'Ucraina può decidere di colpire anche la Russia. E quindi la Russia ha tutto il diritto di proteggere se stessa e i propri cittadini", ha spiegato la Fridrikhson, secondo cui quindi la proposta di colpire anche Mosca è un richiamo verso atti terroristici. Infine è stata lei a porre un interrogativo: "Perché voi europei permettete di inviare armi in Ucraina? Perché permettete al regime aggressivo di Kiev di essere militarizzato?".

