Bianca Berlinguer, la proposta a Massimo Giletti: "Se tu paghi Orsini...", un terremoto in tv

Tutti pazzi per Alessandro Orsini. Dopo la polemica che lo ha visto protagonista, il professore di Sociologia del terrorismo è super richiesto e onnipresente in gran parte dei talk televisivi. Bianca Berlinguer, nonostante la Rai avesse stracciato il contratto di Orsini, ha ottenuto di dare spazio all'ospite a CartaBianca in forma gratuita. Poi è stata la volta di Corrado Formigli, che a PiazzaPulita ha sollevato la polemica, ospitando sia il fondatore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS che Steve Bannon. Infine, eccolo nello studio di Non è l'Arena per un faccia a faccia come Massimo Giletti.

A rivelare un'indiscrezione sul professore considerato - e da qui nascono le critiche - troppo filo-Putin, è Guia Soncini su Linkiesta, che ricostruisce quanto segue: Giovanni Floris avrebbe fatto sapere a Orsini di essere disposto a riconoscergli un cachet pur di averlo a DiMartedì. Una proposta che il diretto interessato avrebbe fatto sapere alla Berlinguer, la quale avrebbe trovato una soluzione ingegnosa. Quale? Mandarlo ospite ben pagato da Giletti perché "se tu lo paghi, caro Massimo, io posso continuare a farlo venire gratis e a battere quel tizio che va in onda il martedì e che io detesto come ci si detesta tra avversari professionali e tu detesti come ci si detesta tra cognati".

Morale della favola? "E quindi - conclude la Soncini in un retroscena rivelatole da una fonte anonima - domenica scorsa Orsini va da Giletti, e a un certo punto – che delizia di buone maniere – gli dice 'io sono venuto da lei questa sera perché mi piace il suo modo di condurre', invece che: sono qui per la fattura".

