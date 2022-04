Vladimir Putin, Lucio Caracciolo: "Bomba atomica? Se fosse disperato...", una profezia nucleare

28 aprile 2022 a

a

a

Vladimir Putin potrebbe usare l'atomica se si vedesse con l'acqua alla gola, una bomba dalla potenza simile a quelle sganciata su Hiroshima e Nagasaki. Ne è convinto il direttore di Limes Lucio Caracciolo, che commentando con l'Adnkronos le dichiarazioni del presidente russo - "se la Russia sarà minacciata, ci sarà una risposta e sarà fulminea, con mezzi che i suoi avversari non hanno ancora" - ha detto: "Se queste frasi fossero state dette qualche tempo fa, probabilmente le avremmo considerate una battuta di cattivo gusto. Ma nel contesto attuale credo debbano essere prese in considerazione, perché la Russia, in una situazione di disperazione sul terreno ucraino, potrebbe ricorrere all'arma atomica tattica ovvero una bomba atomica in grado di produrre danni più o meno analoghi a quelli di Hiroshima e Nagasaki".

"Dallo scorso dicembre": la rivelazione della Casa Bianca su Zelensky, uno sfregio a Putin (che può costare l'escalation)

Insomma, prosegue Caracciolo, "quella atomica è un'ipotesi sul terreno che probabilmente non si realizzerà, ma che serve a Putin per tenerci sotto pressione" Quanto sia realistica questa possibilità, dipende da quanto la Russia sarà in difficoltà: "Se si vedesse con l'acqua alla gola, pur di non perdere la guerra potrebbe sparare una bomba atomica tattica".

Ma siamo ancora lontani da questa situazione, anche se bisogna prendere sul serio le minacce di Putin, senza considerarle un dato scontato: sono minacce che possono realizzarsi, che molto probabilmente non si realizzeranno, ma che, vista la situazione complessiva, devono essere prese sul serio, dato che nessuno governa tutte le mosse di questa guerra e non sono cose che sono decise a tavolino".

"Bast***, guerra nucleare inevitabile. Ma noi andremo in paradiso": Soloviev, frasi agghiaccianti in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.