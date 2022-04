Tatyana Chubar, la killer dei russi: "Come li ammazzo col tank". Le immagini della spietata 23enne ucraina

30 aprile 2022 a

a

a

Tatyana Chubar è diventata un personaggio di culto della resistenza ucraina. Madre, influencer e adesso anche artigliera su un carro armato: l’apparenza nel suo caso inganna, dato che la 23enne è una bella ragazza bionda che non si mostra mai senza trucco. Eppure da quando è iniziata la guerra è diventata un soldato spietato, che difende con le unghie e con i denti la sua nazione: è diventata famosa soprattutto per un video girato all’interno di un tank della 58esima brigata di fanteria motorizzata “Hetman Ivan Vyhovsky”.

In pochi giorni il video girato da un commilitone è stato visto da milioni di persone in tutto il mondo, con Tatyana che è diventata l’orgoglio della brigata: “Tutti lo hanno visto ma non tutti stanno che si tratta della nostra Tatyana, che in tempo di pace faceva la pasticciera. Voleva studiare da comandante, ma serviva per fermare il nemico. Beh, lo sta facendo alla grande, come potete vedere”, si legge sulla pagina Facebook della brigata.

Vladimir Putin e il "controllo della volontà": judo, la mossa con cui il tiranno annienta i nemici

Adesso Tatyana si è addirittura conquistata la fama di killer: le sono stati attribuiti quindici obiettivi russi distrutti, il che è incredibile per una 23enne che ha due bambini a casa ma rischia la sua vita al fronte per respingere gli invasori. Tatyana è già stata proposta per la medaglia da “difensore della patria”: il suo visto è stato rilanciato persino dalle pagine social ufficiali del Parlamento ucraino.

La rivelazione di Lilin: "Voi noi capite, vi dico cosa c'è davvero dietro la guerra di Putin..." | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.