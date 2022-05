"Chiamate il 118". Spettacolo choc: Massimo Ranieri finisce in ospedale

07 maggio 2022 a

a

a

Grande paura per Massimo Ranieri. Una caduta rovinosa dal palco mentre si stava esibendo al Teatro Diana di Napoli ha lasciato senza parole il pubblico presente in sala. Il cantante, 71 anni, all'improvviso avrebbe perso l'equilibrio. Ancora da capire se per una disattenzione durante l'esibizione o a causa di un malore. Immediatamente è stato allertato il 118 del Loreto Crispi. Massimo Ranieri era di fatto al terzo giorno di tournée teatrale.

"Incazz*** nero. In albergo...". A Sanremo è finita malissimo, la confessione di Massimo Ranieri a Mara Venier

Un quarto d'ora dopo l'inizio dello show è andato in scena l'incidente. Per consentire le corrette operazioni di soccorso è stato chiesto al pubblico di lasciare la sala. Ma i fan di Ranieri lo hanno atteso fuori e al passaggio dell'ambulanza è scattato un applauso con l'urlo "forza Massimo!". Secondo quanto riporta Fanpage.it, il cantante è stato trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, proprio l'ospedale che nelle ultime ore è finito sotto osservazione per le lunghe code d'attesa dei pazienti al Pronto Soccorso. Secondo alcune testimonianze, nella caduta il cantante avrebbe battuto la testa.

La camicia di Massimo Ranieri scatena un caso in Rai: bombardamento contro Mara Venier

Ma va sottolineato che è rimasto cosciente in attesa dell'ambulanza. Il suo staff, sempre come ricorda Fanpage, ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo. Ma di fatto diversi spettatori hanno provato paura vedendo quella rovinosa caduta. Adesso solo gli accertamenti medici potranno spiegare quale sia stata la causa di questo incidente. Ma Ranieri sicuramente è pronto per tornare sul palco al più presto. Ha dedicato tutta la sua vita alla musica e al teatro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.