Vladimir Putin ritratto così per le strade: occhio al dettaglio, uno sfregio totale

Sfregio a Vladimir Putin. La comunità ucraina di Oslo ha risposto all'invasione dell'Ucraina con un pupazzo a dir poco estremo: per le strade norvegesi, infatti, è stato mostrata una riproduzione del presidente russo con tanto di corda al collo. Il manichino è stato trasportato a bordo di un rimorchio per le strade. Oltre al pupazzo, sul vetro posteriore dell'auto, c'erano alcune frasi che lasciavano ben poco spazio all'immaginazione: "Stop russland, stopp krigen" ("Fermate la Russia, fermate la guerra"), mentre sul cartello appeso sul fantoccio di Putin è stato scritto "criminale di guerra".

Una frase già pronunciata da Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, che ha sollevato la polemica. Biden aveva attaccato Putin, creando tensioni al Cremlino che, per tutta risposta, aveva allontanato l'ipotesi di trovare un accordo per il cessate il fuoco. Anche il pupazzo sembra andare nella stessa direzione, mostrato in strada a ridosso del 9 maggio, giorno in cui Mosca celebra la vittoria contro i tedeschi nazisti nella seconda guerra mondiale.

Cosa dobbiamo aspettarci durante l'evento nella Piazza Rossa? Una domanda a cui nessuno può rispondere. Il timore è però quello che Putin, vantando ben pochi successi sul campo, possa promettere una nuova escalation e nuovi attacchi sul territorio di Volodymyr Zelensky.

