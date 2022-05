Non è l'Arena, Giovanni Minoli smaschera Putin: "Se non lancia la bomba atomica..."

16 maggio 2022 a

"Sappiamo cosa vogliono gli ucraini, vogliono riprendersi il loro territorio, ma non sappiamo cosa vuole Putin". Giovanni Minoli, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha parlato del conflitto in Ucraina, ammettendo di non sapere quale potrebbe essere il suo esito: "E' difficile dire come va a finire se non sai cosa pensa uno dei due contendenti. Se è vero, come sembra, che Putin ha perso già il 30% delle sue forze, sia mezzi che uomini, in tre mesi... è tanto eh, la distruzione c'è".

"Io penso che il presidente russo stia facendo riflessioni profonde, a prescindere dalla bomba atomica- ha proseguito il giornalista -. Perché se non lancia la bomba atomica deve vincere sul campo, ed è difficile". L'ospite di Giletti, poi, ha elogiato il direttore del Tg La7: "C'è un solo programma di grande qualità in questo momento. Il vero servizio pubblico è fatto da La7 con il programma di Enrico Mentana, un vero modello di trasmissione. E' semplice, molto didascalico e approfondito, molto informato".

Minoli, poi, ha lanciato una stoccata alla Rai: "Il programma di Mentana ha tre inviati che sono dei freelance - la Rai ha 1750 giornalisti, forse possono imparare da loro - e ha un esperto eccezionale in studio, Dario Fabbri". Infine una stoccata anche allo stesso Giletti: "Niente isterismi, niente caccia all'ospite strano come fate tutti voi. Grande televisione".

