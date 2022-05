Giuseppe Conte "attaccato alla poltrona": beccato così con Olivia Paladino agli Internazionali

16 maggio 2022 a

Ha fatto discutere la presenza di Giuseppe Conte nella tribuna d’onore durante la finale degli Internazionali di tennis a Roma. Novak Djokovic ha vinto il torneo imponendosi nettamente su Stefan Tsitsipas, ma dal punto di vista politico non è sfuggita la presenza in prima fila, nella zona centrale, del leader del Movimento 5 Stelle, che era insieme alla compagna Olivia Paladino.

Non sono mancati soprattutto i commenti taglienti, a partire da quello di Dagospia: “Quando si dice essere attaccati alla poltrona, letteralmente: ‘Giuseppi’ Conte non si schioda dalla seggiola durante la finale degli Internazionali di tennis a Roma. Dopo la vittoria di Djokovic su Tsitsipas, tutta la tribuna autorità in piedi. Tranne Peppiniello Appulo. Com mai? Forse per non uscire dall’inquadratura durante la premiazione: chissà che non gli sia arrivato un suggerimento da ta-Rocco Casalino…”.

Pungente anche il commento del giornalista Antonello Piroso, il cui tweet lascia poco spazio all’immaginazione: “M5s nel 2018: ‘Basta con la casta, i privilegi, le auto blu, le scorte, i posti d’onore, le manifestazioni dei vip, etc etc’. Oggi: ‘Ma quello alle spalle di Tsitsipas in prima fila è Conte? Ah, ecco…”. A difesa dell’ex premier si può dire che almeno un fan del tennis lo è davvero: a giugno dello scorso anno era sceso da una auto blu in perfetta tenuta da Wimbledon…

