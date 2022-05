Volodymyr Zelensky, "lo ha chiesto lui". Bruno Vespa, la rivelazione: il presidente, a guerra in corso...

17 maggio 2022 a

Bruno Vespa è tornato a parlare dell’intervista a Volodymyr Zelensky che è recentemente andata in ondata a Porta a Porta. Ospite di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1, il noto giornalista e conduttore televisivo ha parlato con Francesca Fagnani e Giorgio Lauro, facendo una rivelazione destinata a far discutere: “È stato Zelensky che ha chiesto di venire a Porta a Porta, ci ha fatto sapere che ci guarda”.

Una sorta di medaglia da appuntare al petto per Vespa, anche perché si vocifera che Fabio Fazio avesse cercato di organizzare un’intervista con il presidente ucraino, evidentemente senza fortuna: “Figuriamoci se ci si può occupare della reazione dei colleghi”, ha dichiarato il giornalista tagliando corto la spinosa questione. Inoltre i conduttori gli hanno chiesto se ha mai provato a intervistare Vladimir Putin: “Con lui avevamo fissato un’intervista nel 2019, avevamo un appuntamento in una saletta dell’aeroporto di Fiumicino prima della partenza, ma chi mi ha fregato quello ‘slot’? Silvio Berlusconi…”.

In precedenza sul Quotidiano Nazionale il conduttore di Porta a Porta aveva parlato dell’aspetto che più lo aveva colpito di Zelensky, ovvero la sua “totale contrarietà a lasciare a Putin una via di fuga” nonché “la sua polemica indiretta con chi la cerca ragionevolmente, come Macron”. Evidentemente il presidente ucraino pensa di poter vincere, anche alla luce degli insuccessi militari da parte dei russi e delle voci sempre più insistenti sulla salute di Putin: “Si sospetta che abbia un tumore avanzato e che si stia tramando alle sue spalle”.

