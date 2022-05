Olga Belova sconvolge Del Debbio: "Perché non usiamo la parola guerra"

20 maggio 2022 a

"Dovete avere il coraggio di dire che state facendo una guerra, non siate ipocriti". Incalza così Giuseppe Cruciani la sua interlocutrice: Olga Belova. La giornalista russa, ospite di Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 20 maggio su Rete 4, definisce il conflitto in Ucraina "operazione militare speciale". Esattamente come denominato da Vladimir Putin, che dal 24 febbraio non fa che bombardare incessantemente il paese. "Io posso dire quello che voglio - premette la Belova -. In vent'anni in tv ho sempre detto quello che volevo, ma noi non usiamo la parola guerra perché noi salvaguardiamo i civili, come fossero nostri fratelli, a differenza dell'America in Iraq e in Siria".

Una frase che lascia Paolo Del Debbio a dir poco interdetto. Ma il conduttore della trasmissione non è l'unico a essere indignato. Ettore Rosato, anche lui ospite, sbotta: "Lei è inascoltabile. C'è un'ipocrisia in questa comunicazione falsa, che per fortuna in questo Paese non passa. Perché la possiamo pensare in maniera diversa ma gli italiani non sono stupidi!". Il dibattito ancora una volta è sulla propaganda che il Cremlino stesso orchestra per filo e per segno, evitando notizie definite troppo "scomode" dallo zar.

La giornalista russa non attende a replicare al deputato di Italia Viva e, affermando di amare l'Italia, prosegue: "Voi avete libertà di parola? Allora perché avete bloccato il telecanale Zvezda? Perché tutti i miei servizi, che io traduco anche in inglese, e che sto cercando di diffondere attraverso youtube, vengono bloccati dall’Occidente?".

