La ragazza si vergogna del suo tatuaggio "attira-maschi"? Eccolo, una roba sconcertante

20 maggio 2022 a

a

a

Un tatuaggio forse non rovina la vita, ma sicuramente può complicarla non poco e attirare attenzioni indesiderate. Lo ha confessato una ragazza in spiaggia in Australia, dopo essere stata avvicinata da un famoso tiktoker locale, Paul Sterrantino. Alla domanda su quale, unica cosa avrebbe non aver fatto in passato, la giovane ha risposto secca: "Il tatuaggio sulla mia schiena". Le immagini, riprese anche dal sito del tabloid britannico Daily Star, non lasciano in effetti troppi dubbi.

"Tutto fuori". Scandalo a Venezia, chi hanno beccato a spogliarsi al club di spogliarello: spunta il video

L'intervistatore social non ha potuto resistere e ha fatto voltare in favore di videocamera la sua ospite occasionale. Dal topo con abissale scollatura sul retro, ecco spuntare un vistoso tatuaggio a treccia floreale. Non proprio di grande gusto, diciamo. "Hai ricevuto attenzioni indesiderate da questo?", chiede Sterrantino. "Sì, direi che è un po' un fott***o magnete", è la risposta senza troppi fronzoli della ragazza, che si riferisce soprattutto ai maschietti che la avvicinano con la scusa di commentare quella colata di inchiostro che parte dal collo e dalle spalle e le scende quasi fino alle natiche. - un sacco di attenzioni indesiderate".

Tra i commenti al video, molti contestano alla signorina non tanto la scelta di farsi un tatuaggio così vistoso, quanto quella di esibirlo comunque, anche non gradendolo troppo. "I tatuaggi sono i peggiori sulle donne. A pochi uomini piacciono". Oppure: "La maggior parte delle donne sta molto meglio senza inchiostro". E c'è chi le fa notare che "lo sta sfoggiando con un top con scollo all'americana...".

Vendetta a luci rosse a bordo piscina (davanti a tutti): corna, che cosa state vedendo | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.