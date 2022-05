Vaiolo delle scimmie, Matteo Bassetti: "In un giorno casi quadruplicati"

21 maggio 2022 a

"Da ieri a oggi i casi sono quadruplicati". Matteo Bassetti introduce così i numeri di quella che rischia di essere la prossima pandemia: il vaiolo delle scimmie. Su Facebook l'infettivologo del San Martino di Genova mostra, paese per paese, i contagi. Il totale? 175. Una cifra che fa allarmare l'esperto, preoccupato che si possa replicare l'errore commesso con il Covid: "Lo abbiamo visto con la pandemia da Covid-19 - scrive -, le malattie infettive non devono essere sottovalutate. Ora seguiamo la situazione dei contagi da vaiolo delle scimmie, che è arrivato in Europa. Speriamo di non dover fare i conti con nuovi focolai".

Come ricorda lo stesso Bassetti, si tratta di "un’altra infezione che mai si era vista trasmessa da uomo a uomo nel nostro continente". Al momento in Italia sono tre i casi registrati. Uno di loro, il paziente "zero" era tornato dalle Canarie quando ha iniziato ad avvertire i primi sintomi: dalla febbre alla cefalea fino alle pustole.

Recatosi in ospedale, il 40enne è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma. L'uomo comunque sta bene, ma necessitano ulteriori analisi. Come lui sono state contagiate altre due persone. Tra i tre - sono le prime informazioni - non ci sarebbe alcun legame.

