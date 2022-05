Che Tempo Che Fa, schiaffo a Putin. L'ambasciatore Zazo: "Com'è oggi Kiev"

22 maggio 2022 a

A Che Tempo Che Fa si parla di guerra e ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 22 maggio non poteva che esserci l'ambasciatore italiano in Ucraina. "Un mese fa - ha esordito su Rai 3 Pier Francesco Zazo -, quando tornammo a Kiev era molto triste, una città fantasma, ora stiamo tornando lentamente a una vita quasi normale, ogni giorno vediamo piccoli miglioramenti". E ancora, è la sua testimonianza sulla disfatta russa: "La gente sta lentamente ritornando, il coprifuoco è stato spostato, la situazione per le strade è migliorata e soprattutto stanno tornando le ambasciate, ora sono più di 40".

Ancora una volta Zazo invita al dialogo. Per lui, come per tanti altri, "il ruolo dell'Italia e della Francia è molto positivo. Sono stati i due ultimi paesi europei che hanno lasciato Kiev e ci siamo immediatamente riposizionati su Leopoli". Non solo, perché proprio l'Italia è stata prima tra tutti a tornare nella città bombardata.

Così, è il suo ragionamento, "abbiamo sempre confermato il nostro pieno sostegno all’Ucraina, continuiamo ad appoggiare l’Ucraina sul piano politico, economico, finanziario e umanitario. Abbiamo sempre condiviso l'esigenza di cercare una soluzione diplomatica per arrivare alla pace. Crediamo siamo importante non interrompere completamente il dialogo con Mosca e questa è la posizione di Draghi e di Macron".

