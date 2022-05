Massimo Giletti e Alessandra Moretti, "quando parlavo di amore...". Nuove (decisive) parole?

23 maggio 2022 a

Massimo Giletti non voleva far male a nessuno. Tantomeno ad Alessandra Moretti. "Chiedo scusa ad Alessandra e alla sua famiglia se si sono sentiti offesi dalle mie parole. Parlavo di amore inteso come affetto sincero tra esseri umani e non di relazione o di altro tipo di sentimento, vista la grande stima che nutro da sempre per lei come donna e come madre". Un chiarimento necessario, quello del giornalista, dopo la dura reazione della europarlamentare del Pd ad alcune dichiarazioni contenute nell'intervista apparsa sul Corriere della Sera.

"Alessandra Moretti è ancora innamorata di me, forse in parte anche io", aveva detto il conduttore di Non è l'arena. "So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato".

Parole che avevano fatto infuriare la europarlamentare del Pd che aveva smentito "ogni affermazione riportata", preannunciando querela e denunciando: "Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici".

