Alexander Kuzivanov si ubriaca e perde il pc, chi è quest'uomo: per Putin è la fine

Per Vladimir Putin si mette male e tutto per colpa di un'ubriacatura. Alexander Kuzivanov, capitano di primo grado dell'istituto centrale di ricerca, ha alzato un po' troppo il gomito perdendo il suo pc. All'interno il computer conteneva informazioni militari sensibili per cui ora Mosca è nei guai. L'uomo il 18 maggio scorso si trovava al pub Beaver per festeggiare il 70esimo compleanno di un collega. Peccato però che la serata abbia preso una piega tutt'altro che positiva. Kuzivanov si è bevuto due bottiglie, perdendo il contatto con la realtà. Per questo motivo è stato richiesto l'intervento dei medici. Sono stati loro a riportarlo a casa. Solo quando il capitano si è svegliato, si è reso conto di aver perso l'importante pc.

Con l'aiuto della moglie l'uomo ha poi ricostruito i passaggi della serata movimentata. Conclusa la serata con i colleghi, Kuzivanov avrebbe provato a rientrare a casa a piedi, ma sarebbe svenuto per strada. Ad aiutarlo ci avrebbe pensato un passante, che vedendolo a terra privo di sensi, ha contattato l'ospedale per richiedere un'ambulanza.

Kuzivanov non è un uomo qualunque. Lui dirige infatti il centro "Esimo", impegnato nello sviluppo scientifico e tecnologico di Difesa e sicurezza di tutta la Russia. Più nello specifico, il colonnello si occupa della costruzione di navi civili, dello studio degli oceani e del suo utilizzo per scopi militari e civili. Un ruolo importante se si considera la guerra in corso e per cui Alexander rischia ora pesanti guai.

