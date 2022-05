Guido Crosetto, "quando l'Italia verrà invasa". La profezia sul disastro imminente

25 maggio 2022 a

Guido Crosetto, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai 3, nella puntata del 24 maggio, spiega che "il prossimo problema di questa guerra è l’effetto del grano sull’Africa". Con l'esportazione di grano bloccata in Ucraina ci saranno conseguenze pesantissime: "Nel giorno in cui centinaia di migliaia di persone si sposteranno per fame", prosegue il fondatore di Fratelli d'Italia, "ci sarà un problema che l’Europa non riuscirà a gestire".

Detto questo, sottolinea Crosetto, l'invio di armi e il sostegno dell'Ucraina sono necessari. "L’unica reazione che potevamo avere era aiutare chi ha subito il torto più grande, cioè l’Ucraina. Ma bisogna tenere aperti i canali diplomatici. Non bisogna vergognarsi della pace".

Servizi segreti e Viminale seguono da tempo con preoccupazione i riflessi "africani" del conflitto, con l'aumento dei flussi migratori determinato dalla crisi alimentare che interessa tanti Paesi della sponda sud del Mediterraneo che dipendevano dall'import di cereali da Kiev. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha parlato oggi di rischio di "una crisi umanitaria senza precedenti: il 50 per cento dei cereali consumati in Tunisia proviene dall'Ucraina. Sia in Egitto che in Tunisia c’è già il razionamento del pane, è un effetto indotto dalla guerra. È una problematica che l'Europa deve mettere al centro, perché la crisi alimentare determinerà povertà assoluta e andrà a influire sui flussi migratori". Gli arrivi via mare di quest'anno sfiorano quota 18mila contro i 13.700 dello stesso periodo del 2021. E al primo posto tra le nazionalità di chi sbarca si trovano gli egiziani (3.305), seguiti da bengalesi (3.040) e tunisini (2.091).

