Katerina Tikhonova "sottoposta al trattamento dei vampiri": la scoperta choc sulla figlia di Putin

25 maggio 2022 a

a

a

Katerina Tikhonova, la figlia 35enne di Vladimir Putin, si è sottoposta a uno strano trattamento facciale: il lifting dei vampiri. Secondo quanto riferito dalla Bild, la Tikhonova è volata più volte in Germania per i controversi trattamenti di bellezza che prelevano il sangue di un paziente e poi lo iniettano nuovamente nella loro pelle per curare le rughe. Un'operazione tutt'altro che economica e dal costo di circa 4.000 euro.

Cancellare il cognome. Maria e Katerina, il clamoroso sfregio delle figlie a Vladimir Putin

Ma Katerina sembra avere una vera e propria passione per i ritocchini. Basta pensare all'uso del botox, iniettando acido ialuronico sul volto per eliminare le rughe intorno alla bocca. "Sebbene suo padre sia così protettivo nei confronti del suo materiale biologico da portare con sé persino un gabinetto personale ovunque vada - ironizza il canale Telegram contro la guerra Utro Fevralya - la sua frivola figlia Katerina Tikhonova ha sperperato prezioso biomateriale genetico".

Maria ed Ekaterina? "Così Vladimir Putin sfrutta le sue figlie": una inquietante storia di soldi

A nulla sembrano servire i ritocchini al volto e la decisione di cambiare cognome, Katerina, si sa, è la figlia di Putin. Lo stesso Occidente, a causa della guerra in Ucraina, ha raggiunto lei e la sorella con dure sanzioni. Le stesse applicate a tutti quegli oligarchi russi vicini, più o meno, al presidente russo.

Lo Zar Putin e Katerina, l'imbarazzo della figlia ballerina: "Perché ha cambiato il cognome"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.