Elon Musk, avvertimento agli italiani: "Siete a rischio estinzione", profezia raccapricciante

Gli italiani sono a rischio estinzione: ne è convinto Elon Musk, che sembra essere davvero preoccupato per il nostro Paese. Il miliardario ha parlato del calo della natalità nel mondo su Twitter rilanciando un reportage pubblicato dal Wall Street Journal e ci ha messo in guardia: "L’Italia non avrà più popolazione se continueranno a esserci queste tendenze". Tra l'altro, non è nemmeno la prima volta che Musk invita a riflettere sui pericoli dello spopolamento globale.

Oggi il miliardario ha risposto a un tweet del ricercatore di sicurezza informatica Andrea Stroppa, che ha pubblicato un grafico con le tendenze demografiche in cui il tasso di natalità viene rappresentato in calo da decenni in Italia. A quel punto tra i due c'è stato un botta e risposta, che è diventato subito virale. In ogni caso, il problema segnalato da Musk è reale anche secondo l'Istat. Nel 2021 l’Italia ha registrato il suo tasso di natalità più basso di sempre con poco più di un figlio per donna.

L'Istat ha sottolineato che l’Italia ha contato sette neonati e dodici morti ogni mille abitanti nel 2021. Sebbene ciò sia dovuto in parte alla mortalità da Covid, secondo l'istituto italiano se andremo avanti così, la popolazione del Paese diminuirà del 20% entro il 2070: ben 12 milioni di persone in meno di quelle attuali. Musk, comunque, affronta spesso l'argomento del basso tasso di natalità. "La maggior parte delle persone crede che abbiamo troppe persone sul pianeta. Questa è una visione obsoleta - aveva detto nel 2019 alla Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale a Shanghai -. Il problema più grande che il mondo dovrà affrontare tra 20 anni è un crollo della popolazione".

