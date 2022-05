Masturbazione, "quanti Kleenex per Diletta Leotta": Daniele Luttazzi oltre lo scandalo

27 maggio 2022 a

a

a

"Masturbazione: un potente antistress": questo l'argomento che Daniele Luttazzi decide di trattare oggi nella sua rubrica sul Fatto Quotidiano, "Non c'è di che". Il comico spiega perché è un bene sottoporsi a questa pratica. I benefici non sarebbero solo fisici, ma anche psicologici e morali. "Voglia di ritagliarsi uno spazio per prendere le distanze da paure e inquietudini del mondo moderno, rallentare ritmi di vita troppo frenetici, tornare a una dimensione di valori e certezze forti": questa la descrizione offerta nell'articolo.

"Quello che la regia non ha mostrato". Fabio Fazio intervista Papa Francesco? Daniele Luttazzi lo umilia

Durante l'atto della masturbazione, prosegue Luttazzi, "la mente si libera e la fantasia vola (le mie fantasie sessuali le misuro in Kleenex. Diletta Leotta: due Kleenex. Valentina Lodovini: due pacchetti di Kleenex)". Il comico, poi, continua ad elencare i vantaggi che derivano da questa pratica: "È benefica come lo yoga, la masturbazione dà una soddisfazione impagabile e migliora l’autostima: raggiungere l’orgasmo aumenta la considerazione di sé".

"Questa lettera dal carcere se l'è scritta da solo?". Travaglio umiliato da Dagospia: come si copre di ridicolo

Luttazzi spiega pure che è praticabile ovunque si voglia: "Al parco, sul treno, in una sala d’aspetto: per chi è appassionato della masturbazione ogni posto è buono per masturbarsi". Infine viene sottolineato anche il lato politico dell'atto: "Nel corso delle due guerre mondiali, le spie si masturbavano per mandare messaggi in codice Morse. Posizione delle truppe, numero delle armi, movimento dei treni: tutto si può cifrare con una pugne**a. Non a caso, Churchill vietò la masturbazione in pubblico, temendo che potesse essere usata per trasmettere informazioni ai tedeschi".

"La pornog***a di Piersilvia Toffanin. Ricordate Vanessa Incontrada?". Attacco senza precedenti contro Verissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.