Nicole De los Reyes, vestito a luci rosse: "Cacciata da DisneyWorld"

Cacciata da Disney World perché vestita in maniera troppo audace, decisamente inappropriata rispetto a un pubblico fatto di famiglie e bambini. Nicole De Los Reyes ha raccontato con un video su TikTok la sua disavventura al parco giochi a tema di Orlando, in Florida. Il personale del Walt Disney World Resort una volta avvistata la giovane ragazza, le ha intimato di "prendere una maglietta o lasciare il parco" per aver "infranto il codice di abbigliamento".

La De Los Reyes si era recata a Orlando per festeggiare la festa della mamma, lo scorso 9 maggio. Indossava un top bianco molto corto e decisamente scollato. "Secondo il codice di abbigliamento", assicura lei. Che poi, in tempo reale, ha condiviso su TikTok un video di sette secondi per annunciare urbi et orbi com'è finita (male, ovviamente): "Ragazzi, è successo. Mi sono vestito in codice alla Disney e mi è stato detto di andarmene o prendere una maglietta. Quindi, ora siamo prendere una maglietta".

Il video brevissimo, come da tradizione dei social, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 1,5 milioni di visualizzazioni. Tra i commenti, riportati dal sito del tabloid britannico Daily Star, c'è chi contesta la policy del parco ("La quantità di persone d'accordo con il codice dei vestiti Disney è pazzesca... Comunque sembravi carina") e chi ironizza: "Sanno che Ariel indossa un reggiseno a conchiglia, vero?". Qualcun'altro invece tira in ballo questioni di sicurezza: "Non consentono top tenuti insieme da cravatte o corde perché potrebbero staccarsi o rimanere impigliati in qualcosa durante le giostre". Molti, però, sospettano che la De Los Reyes in fondo se la sia cercata, vestendosi volutamente in maniera osè per guadagnare senza sforzo un po' di notorietà social. Ai tempi di Andy Warhol si sognavano 15 minuti di celebrità, oggi basta una manciata di secondi.

