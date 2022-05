L'Aria che tira, Tommaso Cerno: "Il viaggio di Salvini a Mosca? Lo stanno organizzando Draghi e Di Maio..."

30 maggio 2022 a

"Sicuramente se va avanti così, sono Draghi e Di Maio che stanno organizzando il viaggio di Salvini": ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, Tommaso Cerno ha commentato così l'eventuale viaggio del leader leghista a Mosca. "Di una cosa che poteva finire in una risata, in una convocazione formale del leader di un partito di maggioranza a Palazzo Chigi per rispondere di questa iniziativa e catalogarla tra le follie o le cose di cui il governo è al corrente, hanno creato una tale confusione internazionale che Putin, che è più intelligente di loro, può darsi pure che adesso ci stia pensando - ha continuato il senatore -. Cioè se lo stanno inventando loro il viaggio di Salvini".

"Noi dobbiamo cominciare a pensare che forse è meglio rimetterci agli ambasciatori professionisti. Perché un ministro degli Esteri che sbeffeggia un leader di maggioranza che effetto ha creato? L'intervista strumentale, bella, di Marco Imarisio sul Corriere della Sera, che trasforma una stupidaggine in una cosa seria": ha spiegato Cerno riferendosi all'intervista all'ex consigliere di Putin Markov, il quale ha salutato in maniera positiva l'eventuale viaggio.

L'accenno al titolare della Farnesina, invece, riguarda la dichiarazione rilasciata qualche giorno fa da Luigi Di Maio: "In Russia ci va solo Draghi, non è un tour estivo". "Facciamo attenzione, hanno creato il fenomeno "viaggio Salvini". E se davvero domani Putin lo invita?", ha chiosato Cerno tra gli applausi di Moni Ovadia, altro ospite del talk.

