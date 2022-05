Silvio Berlusconi può rovinare Roberto Saviano: "Plagio? Se lo condannano...", rovinosa fuga di notizie

31 maggio 2022 a

Il prossimo 27 settembre si svolgerà la prima udienza davanti alla Corte di Appello di Napoli per la determinazione delle somme che Roberto Saviano e la Mondadori di Silvio Berlusconi dovranno risarcire alla Libra Editrice. Nel 2016 lo scrittore e la casa di Segrate erano stati condannati al pagamento di 6mila euro alla cooperativa che edita le Cronache di Napoli e di Caserta, i due quotidiani da cui erano stati tratti alcuni passaggi dell’ormai celebre “Gomorra”.

La Libra Editrice, però, aveva presentato un nuovo ricorso in Cassazione, che nel 2021 ha invitato la Corte di Appello a ricalcolare l’importo tenendo conto degli “utili realizzati illegalmente dall’autore della violazione del diritto d’autore”. In sostanza si chiede molto di più di 6mila euro, considerando che “gli articoli in questione sono stati riprodotti e utilizzati nel loro valore d’uso, seppure nel contesto di un’opera molto più ampia, e hanno inoltre riscosso, sia pure in quel modo e in quelle forme, un grande successo”.

Saviano aveva frequentato la redazione di Cronache di Napoli per raccogliere informazioni sulle vicende legate al clan dei casalesi ed alle varie faide. Dagospia aggiunge un ulteriore dettaglio sul caso: “Se la Corte di Appello dovesse determinate delle somme che Saviano e la Mondadori dovranno risarcire per il plagio effettuato in ‘Gomorra’ allora, successivamente, Berlusconi potrà rivalersi su Saviano perché quando uno firma un contratto dei edizione assicura all’editore ‘la paternità del testo’ e il ‘libero godimento’”.

