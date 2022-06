Hunter Biden? Video hard, peti e... "mi***, crack e cocaina": le immagini del figlio del presidente sconvolgono il mondo

01 giugno 2022 a

Nuovi imbarazzi per Joe Biden. A metterlo in difficoltà in un momento così delicato, ci pensa il figlio Hunter. Su di lui, già al centro del gossip dopo la diffusione di alcuni filmati a luci rosse, emergono diverse e scomode rivelazioni. Al centro le preferenze sessuali del secondogenito del presidente degli Stati Uniti. Stando a quanto fatto trapelare da Dagospia, Hunter aveva un profilo Pornhub, con nickname "RHEast", ossia un gioco di parole che contiene al suo interno il termine "bestia". Qui l'avvocato 52enne caricava video amatoriali senza mostrare il proprio volto. A incastrarlo però la cronologia del suo pc, lo stesso portato a riparare e mai ritirato.

Tra le ricerche più gettonate quelle con parole chiave come "18 anni", "vedova solitaria", "MILF crack cocaina". Una passione, quella per le vedove, che ha portato Hunter a intrattenere una relazione con la moglie del fratello morto Beau. Non a caso Biden junior cercava in continuazione "Porno vedova fatto in casa", "Porno vedova solitaria fatto in casa" e "Porno vedova solitaria". Nel laptop di Hunter c'erano anche selfie con il padre, autoscatti nudo, e decine di video in cui discute con delle prostitute dell’acquisto di crack per poi farci sesso.

E ancora, ci sono immagini di donne che si lasciano andare a rapporti intimi con lui mentre Hunter le tiene per il collo. Anche una volta terminato il rapporto, il figlio di Biden teneva accesa la telecamera. Motivo per cui in diversi filmati lo si vede fare una smorfia, piegarsi a sinistra e far uscire aria dal suo fondoschiena. Tutto ciò che c'è di più lontano dall'uomo in giacca e cravatta che si fa immortalare a fianco del presidente americano.

