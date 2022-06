Kate Middleton lo rimprovera? Louis la umilia: il video che la Corona avrebbe voluto censurare

06 giugno 2022 a

Il piccolo Louis d'Inghilterra è incontenibile. Il terzogenito di Kate Middleton e del principe William non sopporta stare fermo e nemmeno le rigidità imposte dal bon ton. Ed ecco che nell'ultimo giorno del Giubileo di Platino, avvenuto domenica 5 giugno, il piccolo viene di nuovo mostrato spazientito. Seduto sugli spalti con i genitori e i fratelli, il bambino di 4 anni è stato immortalato mentre tentava di tappare la bocca alla mamma che lo rimproverava, per poi farle "marameo" con la mano.

Nel filmato si vede Kate tentare di contenere la rabbia nei confronti del piccolo, intento a fare linguacce e non solo. La famiglia reale era infatti in attesa della sfilata di tre chilometri che parte da Haouse Guards per arrivare a Buckingham Palace. A intervenire, vista l'impossibilità della duchessa di Cambridge di tranquillizzare Louis, lo "zio" Mike Tindall seduto accanto a Boris Johnson.

"Ti tengo d’occhio", ha mimato il marito di Zara Philips al piccolo. Insomma, un avvertimento che pare aver funzionato. Louis è il quinto nella linea di successione alla bisnonna regina Elisabetta II. Prima di lui, tra gli altri, il più pacato fratello George e la sorella Charlotte. Che Louis sia il prossimo Harry? Chissà.

