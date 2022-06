Meteo, la terribile profezia di Luca Mercalli: "Fuori controllo", cosa ci aspetta nei prossimi giorni

08 giugno 2022 a

Caldo anomalo, zero neve, siccità. A lanciare l'allarme clima è Luca Mercalli. Il meteorologo, climatologo, ricercatore e presidente della Società Meteorologica Italiana, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, nella puntata del 7 giugno, spiega in quale drammatica situazione climatica ci troviamo: "Stiamo vedendo un mese di giugno con temperature da luglio. Abbiamo una siccità epocale nel bacino del Po e pochissima neve sulle Alpi. Ma la situazione non riguarda solo l’Italia. Tutti gli indicatori del cambiamento climatico sono in peggioramento".

Un allarme di cui dubita Francesco Borgonovo: "Non credo che sia stata trascurata la transizione ecologica. Ho paura che con la scusa della rivoluzione green ci saranno disastri, magari per le aziende. Il surriscaldamento globale esiste e non è detto che sia dovuto esclusivamente alle emissioni".

In studio c'è anche Elisa Isoardi, che invece, si schiera dalla parte di Mercalli: "Io vengo dalle montagne del Piemonte e c’è già una siccità che non avevamo mai visto. Questo fenomeno crea problemi per l’allevamento e anche per una parte della filiera alimentare", sottolinea.

Mercalli qualche giorno fa, con un post e una immagine eloquente pubblicati sui social, fotografava la situazione: "Mai così poca neve sulle Alpi occidentali. Il 1 giugno ho partecipato alla mia trentunesima missione di misura d'innevamento sul Ghiacciaio Ciardoney: dove di solito ci sono due metri di neve c'erano le sassifraghe in fiore, pochissima riserva d'acqua per l'estate".

