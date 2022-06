Guido Crosetto, lo schiaffo a Myrta Merlino: "Me ne sarei andato. Stavo mangiando, e..."

09 giugno 2022 a

a

a

L'intervista di Myrta Merlino al segretario della Lega Matteo Salvini a L'Aria che tira non è piaciuta affatto a Guido Crosetto. Il fondatore di Fratelli d'Italia, infatti, su Twitter ha commentato: "Mentre mangio in ufficio, sto seguendo in tv l'intervista della Merlino a Salvini. Confesso che al suo posto, di fronte ad un atteggiamento così ostile e provocatorio (che non le ho mai visto tenere nei confronti di nessun altro leader politico) me ne sarei andato".

"Per strada fatichi a chiamare": lo sfogo durissimo di Guido Crosetto, cosa accade con i cellulari

Immediata la risposta della conduttrice del talk, che ha scritto: "Caro Guido, non mi è sembrato proprio... Ma magari sono come Woody Allen 'mi vengono in mente cose che non condivido'". In ogni caso, l'intervista all'ex ministro dell'Interno ha toccato diversi punti ma si è concentrata soprattutto sulla guerra in Ucraina e sull'ipotetico viaggio di Salvini a Mosca. Cosa che nei giorni scorsi ha sollevato un polverone.

Quando la Merlino gli ha chiesto: "Togliamoci il dente, veramente voleva andare a Mosca?", Salvini le ha risposto piccato: "La domanda fa torto alla tua intelligenza, esistono anche i telefoni". Poi il leader leghista ha spiegato i motivi alla base dell'eventuale viaggio in Russia: "Se devi chiedere il 'cessate il fuoco', se devi chiedere di fermare la guerra, a chi lo chiedi? A chi ha cominciato la guerra, a chi spara. Con la diplomazia, con il ragionamento, col dialogo e con le sanzioni".

"Tutto bloccato, niente frutta": Crosetto ridicolizza Lamorgese, un imbarazzante imprevisto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.