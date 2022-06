Tradimenti, la verità: "Amo mio marito, ma...". Parla la mamma di 37 anni: dettagli scabrosi

09 giugno 2022 a

"Amo mio marito ma devo tradirlo". Perché e come le donne mettono le corna? A spiegarlo è Samantha X, squillo di lusso australiana molto attiva su Instagram, che ha raccolto il punto di vista di signorine e signore di ogni età ed estrazione indagando sul "lato oscuro" dei ménage di coppia, anche quelli in apparenza più solidi e inscalfibili. La scappatella, spiega l'esperta smontando un luogo comune duro a morire, non è solo "roba da uomini". "Una relazione senza intimità è un'amicizia", ha scritto lei sulla propria pagina social, sottolineando come ogni aspetto, in un rapporto, va curato. Al post, come riporta il tabloid britannico Daily Star, hanno risposto decine di uomini e di donne, confermando la sua opinione.

"Io amo mio marito - le ha scritto Rachel, moglie di 37 anni - ma la nostra vita sessuale è come carne e due verdure: prevedibile. È un ottimo marito, un grande papà e non lo lascerei mai, ma sono nel fiore degli anni della mia vita e ho bisogno del buon s***so. "Non ci sono relazioni, non sono emotivamente attaccata a questi uomini, voglio solo sentirmi desiderata e desiderare di nuovo", ha proseguito la signora, in vena di confidenze. Il modus operandi è sempre lo stesso: Rachel va sui siti di incontri, contatta gli uomini, li incontra e si prende "una fetta di lusso, sesso da star del cinema in una vita molto in bianco e nero". Come lei, anche un'altra follower ammette: "Dormo con il mio ex a volte, poi però mi sento in colpa. Ho sposato il bravo ragazzo, non quello sexy".

Una mamma aggiunge benzina sul fuoco della passione: dopo l'avventura una volta all'anno insieme alle amiche "torno rinfrescata, ricaricata e più riconoscente per mio marito". Il consiglio di Samantha X, a tutte loro, è il medesimo: se una donna pensa di tradire il partner. farebbe bene a parlare con lui dell'eventualità di instaurare una relazione "aperta". "Ma non viviamo in un mondo ideale - riconosce la squillo -. Secondo la mia esperienza, le persone non sono sempre oneste nemmeno nelle relazioni aperte".

