Crazy Pizza, Flavio Briatore nel mirino: "Ecco quanto costa davvero mangiare da me"

Flavio Briatore nel mirino delle critiche per i prezzi del menu del Crazy Pizza, la sua nuova catena di ristoranti. A fare il giro del web sono stati i prezzi delle pizze del punto vendita di Milano marinara costa 13 euro, una margherita 14, una classica bufalina 19. Ma aumentando le pretese, aumenta il conto: per un calzone pomodoro e mozzarella bisogna tirare fuori 23 euro, ma anche 65 euro per una pizza col Patanegra, 45 con bufala e tartufo, 24 per una cotto e funghi.

E ancora 16 euro per un tiramisù, 28 euro per una burrata salad e 16 euro per le patatine fritte. Ma dopo le critiche è arrivata, pronta la risposta di Briatore all'Adnkronos: "Ognuno al Crazy Pizza può spendere poco o tanto. Dipende da quello che prende. Diamo la possibilità alla gente di bere dei vini importanti, mangiando una pizza, ma c'è un menù, ci sono i prezzi e ognuno prende quello che vuole. Se prendi un Sassicaia il prezzo sale, se prendi un'acqua minerale o una coca light il prezzo è diverso". E ancora: "La polemica nasce solo perché c'è qualcuno che fa qualcosa di nuovo e ha successo. Noi siamo già prenotati fino a fine giugno. È la risposta del cliente che ci interessa. Tutto il resto è aria fritta".

Infine torna sui prezzi: "C'è una possibilità variegata di menu che consentono di scegliere. E i prezzi sono assolutamente normali. Credo che la pizza Margherita costi 14-15 euro. Idem una serie di insalate. E poi abbiamo una riserva di vini molto importante perché io penso che chi mangia la pizza in un ambiente giusto, può anche decidere di prendere una bottiglia di vino importante, anziché prenderla in un ristorante 3 stelle".

