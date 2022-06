CartaBianca, Mauro Corona? Pare che per l'ultima puntata... tremano i vertici Rai

15 giugno 2022 a

La copertina di CartaBianca, come ogni martedì sera, spetta a lui, a Mauro Corona, lo scrittore e alpinista, che apre le danze in collegamento alla trasmissione condotta su Rai 3 da Bianca Berlinguer. E ovviamente la puntata del talk-show di martedì 14 giugno non fa eccezione.

E così eccolo, Corona, circondato da statue intagliate nel legno, maglietta grigia con fantasia montanara e il classico capello bianco scompigliato e irriverente. Lo scrittore spazia un po' su tutti i temi della settimana, partendo dall'incontro tra Liliana Segre e Chiara Ferragni: "Credo che qualsiasi testimone che abbia visibilità e faccia presa sui giovani debba portare avanti con forza la memoria dell’Olocausto, perché non si dimentichi mai. La memoria va tenuta viva", sottolinea Corona.

Dunque un commento sulla tornata elettorale, sulle amministrative: "Le persone sono stanche delle risse e vorranno cambiare - premette -. Il centrodestra governerà a furia di divisioni. Ma per governare l’Italia serve anche un lato etico, non solo estetico", spiega sibillino. Poi una battuta sulle sculture che lo circondavano: "Questi crocifissi che ho fatto rappresentano gli uomini, sono simboli di sofferenza, sono uomini messi in croce da tanti problemi, penso alle questioni economiche, all’aumento delle bollette e non solo", spiega lo scrittore.

Ma la copertina di Corona si chiude con un piccolo enigma, con una proposta piuttosto esplicita di Bianca Berlinguer. Viene infatti ricordato come la settimana precedente, Mauro Corona avesse lanciato un sondaggio sui suoi profili social. Risultato? L'85% aveva suggerito che andasse in studio a CartaBianca per l'ultima puntata, quella delle prossima settimana. E insomma, lo vedremo in studio? Lo scopriremo tra pochi giorni. E chissà cosa potrà accadere...

