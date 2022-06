Speranza positivo al Covid, Bassetti lo umilia: "Maniacale, cosa dimostra all'Italia"

15 giugno 2022 a

Roberto Speranza è positivo al Covid e Matteo Bassetti non riesce a trattenere un commento al vetriolo: "Il Covid ha colpito anche il ministro della Salute. A dimostrazione che le mascherine con Omicron servono a poco. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale e che non la hanno mai abbandonata", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Il ministro della Salute, come ha comunicato il suo ufficio stampa, è operativo ma in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri in programma per oggi 15 giugno.

Intanto, a fronte di un aumento dei contagi, il consigliere di Speranza, Walter Ricciardi teme che si possa velocemente arrivare a 100mila casi al giorno: "è una ipotesi che con questa contagiosità potrebbe anche avverarsi", spiega il docente di Igiene all'Università Cattolica a margine della presentazione all'Universita Cattolica di Roma del rapporto Osservasalute. Che fare? "Dovremmo aumentare la protezione vaccinale - risponde - Ci sono troppi over 80 che non hanno fatto secondo booster, quindi sono protetti ancora, ma potrebbero essere vulnerabili. Dobbiamo stare attenti, ecco perché servono ancora le mascherine".

