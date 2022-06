CartaBianca, Luca Mercalli sbrocca e lascia lo studio: "Roba da paleozoico", gelo-Berlinguer

15 giugno 2022 a

"Ho letto che nel pieno Medioevo la temperatura era addirittura più calda di oggi", esordisce Bianca Berlinguer mentre affronta il tema del clima durante la puntata di Cartabianca su Rai tre del 7 giugno. "Questa roba è vecchia, pesca nel paleozoico della meteorologia. È destituita di ogni fondamento. Non abbiamo queste temperatura da duemila anni", ribatte il climatologo Luca Mercalli che attaccato e contestato da Francesco Borgonovo, giornalista de La Verità, decide di lasciare il collegamento. "Professore", lo richiama la conduttrice, "ma perché se ne va?".

Mercalli prima che il clima in studio si surriscaldasse aveva osservato: "Stiamo vedendo un mese di giugno con temperature da luglio. Abbiamo una siccità epocale nel bacino del Po e pochissima neve sulle Alpi. Ma la situazione non riguarda solo l’Italia. Tutti gli indicatori del cambiamento climatico sono in peggioramento". Un allarme di cui dubitava appunto Borgonovo: "Non credo che sia stata trascurata la transizione ecologica. Ho paura che con la scusa della rivoluzione green ci saranno disastri, magari per le aziende. Il surriscaldamento globale esiste e non è detto che sia dovuto esclusivamente alle emissioni".

In studio c'era anche Elisa Isoardi, che invece, si era schierata dalla parte del climatologo: "Io vengo dalle montagne del Piemonte e c’è già una siccità che non avevamo mai visto. Questo fenomeno crea problemi per l’allevamento e anche per una parte della filiera alimentare".

