Antonio De Rensis sbotta contro Petracalvina: "Fandonie, inutile venire qui"

Quanto basta a irritare il legale: "Così è complicato. Allora faccia il Petracalvina show!". E ancora: "Molte delle richieste della difesa Stasi purtroppo non sono state accolte e quindi la perizia del professor De Stefano è stata la voce. Questo fino a stamattina alle 08:30. In moltissime trasmissioni io ho sentito: ‘Ma c’è la perizia De Stefano!’". Infine non manca la stoccata sulla scomparsa di una delle provette che contenevano le unghie di Chiara e sul fatto che il Dna di Stasi è stato rinvenuto sulla cannuccia dell’Estathé trovato nella spazzatura: "Oggi ho sentito così tante cose deprimenti che sentire, il giorno in cui parliamo del Dna sulle dita della povera Chiara, parlare della cannuccia dell’Estathé è una cosa…" Ma l’avvocato si ferma perché sente un mormorio e dice: "Vorrei finire senza essere interrotto, perché ha visto che guardavo i riflettori mentre lei (Ilenia Petracalvina, ndr) parlava dell’Estathé. Io l’ho detto anche a un suo collega - dice rivolgendosi a Milo Infante -: se vuole, quando c’è la Petracalvina, mettete un cartonato. È inutile che venga io, quando c’è lei, perché non mi fa parlare".