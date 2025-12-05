Auto e green, la lettera di Giorgia Meloni ai vertici Ue: "Abbandonare il dogmatismo ideologico"

Giorgia Meloni, insieme ad altri cinque leader europei, alza il tiro e ponte direttamente ai vertici dell’Unione europea una sfida sul futuro dell’automotive e sulle strategie da adottare a livello comunitario. Nel mirino del premier finiscono le regole sullo stop alle auto a combustione dal 2035, considerate troppo rigide e ideologiche, e una transizione verde che - secondo quanto mettono nero su bianco i firmatari - rischia di indebolire la competitività industriale del continente senza reali benefici ambientali.

"L'Ue abbandoni, una volta per tutte, il dogmatismo ideologico che ha messo in ginocchio interi settori produttivi, senza peraltro apportare benefici tangibili in termini di emissioni globali. È fondamentale applicare pienamente il principio della neutralità tecnologica". Questo il passaggio-chiave della lettera inviata a Ursula von der Leyen da Meloni insieme ai premier di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria.

Il testo interviene direttamente sul regolamento che prevede lo stop alle emissioni di CO2 delle auto nuove e chiede di mantenere anche oltre il 2035 un ruolo per le ibride, oltre a riconoscere i biocarburanti come carburanti a emissioni zero. La missiva porta in calce le firme, oltre a quella del presidente del Consiglio italiano, di Donald Tusk, Viktor Orbán, Petr Fiala, Robert Fico e Rossen Jeliazkov.

L’iniziativa arriva mentre la Commissione europea è impegnata a finalizzare la revisione del regolamento sullo stop alle auto a combustione dal 2035, attesa nei prossimi giorni ma probabilmente in slittamento rispetto alla data iniziale del 10 dicembre. Nel dettaglio, i sei leader chiedono un cambio di approccio complessivo alle politiche climatiche e industriali dell’Ue: "A nostro avviso, oltre alla futura revisione dell'Ets, del Cbam, degli standard di Co2 per gli autoveicoli pesanti e alla recente proposta relativa all'Ets2, è imperativo che la prossima revisione del regolamento 2019/631 che fissa gli per le autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi confermi, anche dopo il 2035, il ruolo dei veicoli elettrici ibridi plug-in (Phev) e della tecnologia delle celle a combustibile e introduca il riconoscimento dei veicoli elettrici con range extender (Erv), nonché di altre tecnologie future che potrebbero contribuire all'obiettivo di riduzione delle emissioni. In particolare, la proposta dovrebbe riconoscere il ruolo dei combustibili a zero emissioni, a basse emissioni di carbonio e rinnovabili nella decarbonizzazione dei trasporti, compresi quelli stradali, classificando anche i biocarburanti (combustibili rinnovabili) come "combustibili a emissioni zero", come previsto dal considerando 11 del regolamento 2023/851, anche prima del 2035”.