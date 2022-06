Roberta Beta, la ricordate? Dal Gf al dramma: "Inutile far finta di niente...", com'è ridotta

18 giugno 2022 a

a

a

Anche quando le luci della ribalta si erano spente, Roberta Beta, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello del 2000, ha continuato a essere al centro dell'attenzione pubblica: ha condotto programmi radiofonici e televisivi; nel 2016 si è candidata, non riuscendo nell'impresa, consigliera comunale nella lista Roma Popolare del Nuovo Centrodestra a sostegno del candidato sindaco Alfio Marchini. Ora però sta vivendo un momento di sconforto: manca il lavoro e l'autostima sprofonda. Lo rivela lei stessa in un video pubblicato sui social.

"Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro", dice affranta Roberta Beta. "Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l'autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo", conclude con un'espressione di delusione.

Tradimento fatale. Ricordate Roberta Beta? La confessione privata della concorrente del primo Grande Fratello

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.