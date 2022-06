Joe Biden cade in bicicletta da fermo, attimi di sconcerto: ecco il video

18 giugno 2022 a

Joe Biden incappa in una nuova gaffe. O meglio, in un nuovo scivolone. Il presidente degli Stati Uniti è caduto dalla bicicletta mentre era impegnato in un giro a Rehoboth Beach, nel Delaware. Dietro di lui diversi ciclisti, tra cui la moglie Jill. Il 79enne, arrivato davanti alle telecamere, non è riuscito a sganciare il piede dal pedale, finendo dritto per terra. A immortalare la caduta alcuni video diffusi su Twitter, che vedono il capo del Pentagono alle prese con il pedale destro.

Immediato l'aiuto delle guardie del corpo, che hanno permesso a Biden di rialzarsi in fretta e furia. "Sto bene", ha detto ai reporter che lo seguivano insieme agli agenti del Secret service. Poi la spiegazione: il presidente Usa avrebbe avuto problemi nel togliere le scarpe dai pedali, cui erano agganciati con delle clip.

Biden è a Rehoboth Beach assieme alla moglie. I due stanno trascorrendo un fine settimana nella loro casa di vacanza. Venerdì hanno infatti celebrato il loro 45esimo anniversario di matrimonio. La caduta ha però sollevato l'ennesimo dibattito in America: in molti si chiedono se il 79enne sia davvero in grado di portare avanti un eventuale secondo mandato. D'altronde non è nuovo a scivoloni e gaffe.

Qui il video della caduta di Joe Biden dalla bicicletta

