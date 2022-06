Sergei Shoigu va in Ucraina, la verità dietro la visita: cosa c'è dietro

27 giugno 2022 a

a

a

Sergei Shoigu in Ucraina. La visita alle truppe russe sul fronte è un chiaro messaggio all'Occidente riunito al G7: Mosca ha la vittoria in pugno. Proprio nell'ottica della propaganda, il ministro della Difesa russo è stato immortalato in un video mentre scende da un elicottero dotato di razzi, per poi incontrare gli alti ufficiali. Dalle immagini, l'esperto Rob Lee è riuscito a ricostruire la catena di comando: Gennady Zhidko, vice ministro e responsabile delle forze russe; Alexander Lapin comandante del settore centrale; Sergei Surovikin alla testa del settore meridionale.

"Shoigu in ospedale con Putin": la verità sulla visita, un clamoroso sospetto sulla guerra

Shoigu allontana così tutti i dubbi su una sua possibile cacciata dal Cremlino. Qualche mese fa il ministro era scomparso per un lungo periodo, a causa - erano le voci - di problemi di salute o, peggio ancora, a causa di un infarto anomalo, quasi da imputare a Vladimir Putin. Nulla di tutto ciò, visto che Shoigu è riapparso in pubblico. Il generale in territorio ucraino avrà valutato lo stato dei reparti, alle prese con un conflitto che ormai dura da mesi. D'altronde gli scontri hanno decimato le unità, creando non pochi problemi alla Russia. Complici anche i tanti aiuti militari arrivati al governo di Kiev. Gli ultimi sono i lanciarazzi statunitensi a lungo raggio Himars. Da un video si vedono gli effetti su un presunto centro di comando avversario. Risultato? Distruzione totale.

Partito l'ordine di Sergej Shoigu: il piano segreto per vincere la guerra subito, chi arriva in battaglia

"Il ministro della Difesa ha ascoltato i rapporti degli ufficiali ai posti di comando sulla situazione attuale e sulle operazioni delle forze armate russe nelle principali aree operative", ha confermato il ministero. E ancora: "Il ministro della Difesa ha prestato particolare attenzione al supporto logistico per le truppe e alle misure necessarie a garantire le condizioni quotidiane per il personale nelle aree di schieramento temporaneo. Il ministro ha anche decorato i militari russi che avevano mostrato eroismo e sacrificio di sé nel corso dei combattimenti".

Ucraina, è finita davvero? Voci da Mosca: "Li trituriamo". Shoigu si prende pure Kiev. "Quando i russi arriveranno a Zelensky"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.