Albano Carrisi in lutto: Pamela, la morte che sconvolge Senigallia

Lutto per Al Bano, è morta Pamela Rosato. La 42enne, già violinista per il cantante, si è spenta domenica dopo una lunga malattia nell'ospedale di Torrette, ad Ancona. Qui Pamela era stata ricoverata dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. Di origine di Brindisi, nata a Mesagne, la violinista viveva da tempo a Senigallia. Si ricorda la sua collaborazione con Al Bano e la sua partecipazione a Sanremo, ma anche la sua presenza in diverse trasmissioni tv.

Pamela lascia il marito Stefano Maltempi, con cui si era sposata nel 2018, la mamma Filomena, il papà Cosimo e la sorella Stefania. I funerali si terranno oggi, mercoledì 29 giugno alle 9 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore nel quartiere della Cesanella.

"Adesso suonerai con gli angeli bellissima Pamela", si legge in uno dei tanti commenti piovuti sui social. E ancora: "Ho avuto l’onore e il piacere di conoscerti e apprezzarti per la persona speciale che hai dimostrato d’essere, mi dispiace tanto". Un dramma che ha colpito l'intera cittadina dove viveva la 42enne, ma anche la sua città di origine. Tutti si stringono attorno alla famiglia addolorata per il lutto e chiusa nel suo silenzio.

