Francesca Pascale e Paola Turci, tra gli invitati due vip e un politico

Alle nozze di Francesca Pascale e Paola Turci sono stati invitati un solo politico e due soli protagonisti del mondo dello spettacolo. La cerimonia celebrata a Montalcino, nel magico panorama toscano della Val d'Orcia, si candida a essere l'evento dell'estate pur avendo poco, pochissimo di mondano. Sobrio, riservato, quasi "ordinario" se non fosse per le protagoniste, la valenza simbolica del loro "sì" e la cornice da mille e una notte.

Intorno alle 17.20 Francesca e Paola arrivano davanti allo splendido Palazzo dei Priori a bordo di una Jaguar, di bianco vestite (era il dress code "consigliato" anche agli invitati). Volevano tenere tutto "privato", non ci sono riuscite fino in fondo perché paparazzi e curiosi si sono comunque assiepati in piazza.

Quindi dopo la fine del rito civile, suggellato dal suggestivo "Ci siamo scelte", la ex compagna di Silvio Berlusconi e la famosa cantante romana si sono trasferite con tutta "la banda" nello splendido Castello di Velona, resort esclusivo che domina la valle.

"Tra gli invitati alle nozze, 64 in tutto - riporta il Quotidiano nazionale -, pochissimi nomi dello spettacolo, tra cui il produttore Diego Calvetti e la sua fidanzata, la cantante senese Isotta Carapelli (nella foto, ndr) in arte 'Isotta', amici della Turci". E un politico, uno solo: Andrea Francini, sindaco di Trequanda, il comune senese dove la Pascale si è trasferita per il suo nuovo business, la coltivazione di cannabis.

