Luigi Berlusconi, "mani libere": operazione da 340 milioni, scissione in famiglia e prospettive da urlo

Grandi manovre in casa Berlusconi, dove i tre figli più giovani del Cavaliere hanno effettuato un’operazione da 340 milioni per dividere in due la holding “H14”. Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi hanno deciso di trasferire una parte consistente del patrimonio (ma non la quota del 21,4% di Fininvest) in una nuova società per avere “mano libera” per alleanze con altri investitori.

Qual è lo scopo di un’operazione del genere, che è praticamente la più rilevante effettuata in casa Berlusconi negli ultimi anni? “Sostanzialmente - si legge sul Corriere della Sera - isolare dal resto del portafoglio la partecipazione in Fininvest e allo stesso tempo avere mano libera per alleanze con altri investitori nella nuova società, senza rischiare ‘contaminazione’ esterna nel governo del Biscione. Tant’è che i tre manager in possesso di sfp concambieranno i loro titoli con sfp della nuova società”.

L’operazione porta la firma di Luigi Berlusconi: “La scissione nasce in attuazione di un progetto imprenditoriale avente l’obiettivo di separare gli investimenti caratteristici (cioè Fininvest e la partecipazione Lauro) - che rimarranno in capo alla società scissa entro il perimetro del medesimo nucleo familiare - dalle attività di investimento nei portafogli cosiddetti di private equity, hedge funds, digital e permanent capital trasferendole alla società beneficiaria”.

