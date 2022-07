Selvaggia Lucarelli, i tassisti la chiamano "putt***" in corteo? Le risponde così: super-rissa

07 luglio 2022 a

"Sono una categoria molto aggressiva, chiusa al cambiamento": Selvaggia Lucarelli contro i tassisti, da giorni in protesta contro l'articolo 10 del Ddl Concorrenza, colpevole - secondo loro - di "delegittimare il settore a favore delle multinazionali". Dopo che la giornalista del quotidiano Domani ha scritto del loro sciopero - "i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato" - i tassisti hanno iniziato a insultarla, chiamandola "putt***" durante una loro manifestazione.

"È una categoria che storicamente è sempre stata trattata con i guanti bianchi, iniziando dal fatto che pagano le tasse basando il loro reddito sugli studi di settore. Ridicolo - ha detto la Lucarelli in un'intervista a La Stampa -. Leggenda vuole che tutta la politica è spaventata perché significano decine di migliaia di voti". Di qui l'auspicio che qualcosa cambi davvero: "Spero che Draghi che ha l’aria di uno che decide il prezzo della corsa non chini il capo". Pur riconoscendo la necessità della categoria di difendere i propri diritti, la giornalista ha spiegato che i tassisti "si difendono con prepotenza, violenza verbale, arroganza. E non accettano il dissenso interno".

La Lucarelli ha raccontato che non è la prima volta che viene insultata. Spesso viene presa di mira per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle: "Tentano di delegittimarmi andando a prendere la cosa più effimera del mio lavoro, cercando di identificarmi con quello. E questo lo fanno sempre e solo i maschi. Sono stata invitata ad alzare palette sempre e solo da maschi e sempre colleghi. Giletti, Paragone, Monteleone, una marea. Un’ossessione maschile". Qualche giorno fa è stata la volta del rapper Salmo, che le ha storpiato il cognome in "Sucarelli": "E' partito con un insulto sessista e ha continuato con lo stesso tono in privato". Senza dimenticare il recente scontro con Fedez, anche se in questo caso "il sessismo non c’entra": "Non è abituato alle critiche per l’assoluta mancanza di dissenso. Ha 20 milioni di fan e la stampa a suo favore. Dovrebbe trascurare le critiche dell’unica che le fa".

