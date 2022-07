Tg1, "solo Laura Chimenti": cala la mannaia della Maggioni, ecco la scelta

10 luglio 2022 a

No, il "gran ballo" delle conduzioni al Tg1 è tutt'altro che terminato. Continuano manovre, spostamenti, indiscrezioni. L'ultimo capitolo era stata la rimozione dei tre big dall'edizione delle 20: Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti, i quali avevano rifiutato di condurre la rassegna stampa dell'alba. E insomma, ci si chiede: che fine faranno?

Delle anticipazioni viaggiano sul Giornale d'Italia, secondo cui la direttrice del tg, Monica Maggioni, manterrebbe alla conduzione soltanto Laura Chimenti, retrocessa però al Tg1 delle 13.30 a partire già da lunedì 11 luglio. La collega Emma D’Aquino non sarà invece in nessuna edizione, almeno fino a quando non cesseranno i suoi nuovi impegni a Rai 3. Infatti la D'Aquino dal prossimo 10 settembre sarà in onda con Ribelli ogni sabato pomeriggio, un programma che racconta la storia di personaggi che hanno cambiato i paradigmi nei loro ambiti di competenza.

Infine, il capitolo Giorgino: dovrebbe mantenere il ruolo di vicedirettore, andando a fare "le veci" di Giuseppina Paterniti alla direzione editoriale, in modo da essere pronto a subentrare quando quest'ultima andrà in pensione. E il gran ballo del Tg1, continua...

