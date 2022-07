Maria Giovanna Maglie sbotta contro Burioni: "Non solo patetico, ecco chi è"

11 luglio 2022 a

a

a

Maria Giovanna Maglie a valanga contro Roberto Burioni. La giornalista, dopo il cinguettio del virologo, non le ha mandate a dire: "Vedete, il Roberto Burioni non è solo un narciso senza fine, un medico senza etica, un risentito carico di livore, si sente anche un castiga politici e mette zizzania nella dialettica di un partito. Patetico! Caro Alex Bazzaro grazie per ogni tweet libero". Il riferimento?

"Cosa succede a chi esce dal governo ora". Maglie, la profezia con cui gela anche Veronica Gentili | Video

Un post di Burioni su Twitter. Qui l'esperto rispondeva a sua volta a Bazzaro che commentava così il via libera alla quarta dose: "Covid, Ricciardi: 'rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under 50' Correrò il rischio concreto di non farla". E Burioni ecco come se n'è uscito: "Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come (per citarne due, ma sono di più) Luca Zaia e Massimiliano Fedriga".

"Cialtroni". Maria Giovanna Maglie demolisce Greta Thunberg: basta una foto... | Guarda

Ma Burioni è già al centro della bufera per un altro cinguettio a dir poco vergognoso. Il virologo infatti ha insultato una giovane ragazza leghista per il suo aspetto fisico. Il tutto perché quest'ultima aveva preso le difese del deputato Bazzarro.

"Sempre meglio saperlo": la Maglie stronca Giancarlo Giorgetti, un caso nella Lega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.